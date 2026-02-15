BCF'nin Rojava için insani yardım faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor

7 saat önce

Barzani Yardım Vakfı'nın (BCF) Rojava için başlattığı insani yardım faaliyetleri hız kesmeden sürüyor.

Kurdistan24 muhabiri Ekrem Salih, BCF ekiplerinin Kamışlo'nun Cudi Mahallesi'ni ziyaret ederek, mahalle sakinlerine insani yardımları dağuttığını aktardı.

BCF ekipleri, şimdiye kadar Kamışlo'da insani yardım dağıtımı için çeşitli kampanyalar yürüttü; sıcak yemek dağıtımının yanı sıra, 500 koli gıda ve ilaç dağıttı.

Ayrıca ekipler tarafından kentteki fırınlara 200 ton un tahsis edilmesinin ardından vatandaşlara ücretsiz sıcak ekmek dağıtıldı.

BCF Yönetim Kurulu Üyesi Karzan Nuri, K24 muhabirine yaptığı açıklamada, "Başkan Barzani'nin talimatı kapsamında bu kez Cudi Mahallesi sakinlerine yardımları ulaştırdık. Mahalle sakinlerinin BCF'nin yardımlarından faydalanmasından mutluluk duyuyoruz." dedi.

Cudi Mahallesi'nin yoksul bir mahalle olduğunu belirten Karzan Nuri, mahalledeki 4000'den fazla aileye yaklaşık 4500 koli yardımın dağıtıldığını kaydetti.

Önümüzdeki günlerde Kamışlo'nun diğer yoksul mahallelerine de yardımları ulaştırmaya devam edeceklerine işaret eden Nuri, "Başkan Barzani'nin talimatı üzerine, bu durum sona erdikten sonra bile, Kamışlo'daki BCF ofisi şehir merkezinde ve diğer kasabalarda faaliyetlerine devam edecek." sözlerini sarf etti.

Bugüne kadar BCF aracılığıyla Rojava'ya yardım dolusu 410'dan tır dolusu yardım ulaştırıldı. Yardımlar, düzgün bir programa göre günlük olarak Rojava'nın farklı şehir ve kasabalara dağıtılmaktadır.