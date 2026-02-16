Mazlum Abdi: Diasporadaki Kürtlerin saldırıları durdurmadaki rolü tarihiydi

11 saat önce

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi, diasporadaki Kürtlere teşekkür mesajı göndererek, kazanımların korunmasındaki rollerini "önemli ve tarihi" olarak nitelendirdi.

Abdi, 15 Şubat 2026 Pazar günü yayımladığı bir video mesajında, diasporadaki Kürtlerin gösterilerine ve diplomatik tutumlarına dikkat çekti.

SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi, farklı ülkelerde düzenlenen bu eylemlerin büyük uluslararası baskı yarattığını ve bölgeye karşı hazırlanan saldırı ve planların durdurulmasında etkili olduğunu belirtti.

Mazlum Abdi mesajında ​​şunları söyledi:

"Diasporadaki Kürtlere sürekli destekleri için teşekkür ediyoruz. Gösterileriniz ve ulusal tutumlarınız, bölgemize yönelik saldırı ve tehditlerin durdurulmasında belirleyici ve büyük bir rol oynadı."

SDG Genel Komutanı, ayrıca, Kürt halkının hem iç hem de dış birliğinin, bölgenin güvenliğini ve istikrarını hedef alan planları bozduğunu vurguladı.

Abdi'nin bu mesajı, Avrupa ve ABD'deki binlerce Kürt'ün son zamanlarda Rojava'yı desteklemek için sokaklara dökülmesinin ardından geldi.