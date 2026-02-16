Mizgin Xelil: Kobani'de ilaç krizi derinleşiyor, kuşatma devam ediyor

12 saat önce

Özerk Yönetim Başkan Yardımcısı Mizgin Xelil, Kobani şehrinin ağır bir kuşatma altında olduğunu ve insani durumun kötüleştiğini belirtti.

Kurdistan24'e konuk olan Mizgin Xelil, Kobani'deki son duruma ve kuşatmanın vatandaşların yaşamları üzerindeki etkisine dikkat çekti.

Xelil, Şam yetkililerinin "Kobani'de kuşatma yok" iddialarını reddederek, Kobani'nin ağır bir kuşatma altında olduğunu ve insani durumun kötüleştiğini söyledi.

Kobani'deki sağlık sektörünün giderek kötüleştiği ve hastaneler ve eczanelerde temel ilaçların tükendiği uyarısında bulunan Mizgin Xelil, yolların kapanması ve kuşatma nedeniyle hastaların hayatlarının riskte olduğunu kaydetti.

İnsani yardımlarla ilgili olarak Mizgin Xelil, Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Birleşmiş Milletler (BM), OCHA ve UNICEF'in bölgeye yardım getirmeye çalıştığını, ancak bu çabaların şehrin büyük ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kaldığını ifade etti.

Özerk Yönetim ile Şam yönetimi arasındaki görüşmelere değinen Xelil, Halep'teki görüşmeler sonucunda bazı olumlu adımlar atıldığını belirtti.

Mizgin Xell ayrıca, taraflar arasındaki anlaşmaların başarıyla uygulanmasını, Kobani halkının içinde olduğu zor durumdan kurtulmasını ve bölgesel istikrarın sağlanmasını umduğunu ifade etti.