Irak Başbakanı'nın kararıyla 100 danışman ve uzmanın sözleşmesi iptal edildi

10 saat önce

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, hükümetin harcamaları azaltma çabaları çerçevesinde ofisindeki 100 danışman ve uzmanın sözleşmelerini feshetme kararını aldı.

Irak Başbakanlık Basın Ofisi bugün (16 Şubat 2026 Pazartesi) yaptığı açıklamada, harcamaları azaltmak amacıyla Irak Başbakanı Sudani'nin Irak Hükümetiyle çalışan bir dizi danışman ve uzmanın sözleşmelerini feshettiğini belirtti.

Açıklamada, hükümet programlarının uygulanması için daha önce görevlendirilen 100 danışman ve uzmanın sözleşmelerinin iptal edildiği kaydildi.

Kararda adı geçen kişilerin çeşitli uzmanlıklara sahip olup, dört yıldır Başbakanlık Ofisinde çalıştığı öğrenildi.

Karar, hükümet harcamalarını azaltmak için atılan adımların ardından geldi.

Harcamalarda önemli ölçüde azalma sağlamak ve hükümet kurumlarının kapasitelerinden en iyi şekilde yararlanmak için Bakanlar Kurulu kararlarının tüm hükümet kurumları tarafından uygulanması gerektiğini vurgulamaktadır.