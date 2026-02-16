Irak İçişleri Bakanlığı: 3911 kaçak yabancı işçi yakalandı

10 saat önce

Irak İçişleri Bakanlığı, ikamet yasalarını ihlal eden 3911 yabancı işçinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Behdili, Irak medyasına yaptığı açıklamada, "İkamet İşleri Müdürlüğü, polis ekipkeriyle koordineli olarak, ikamet kurallarını ihlal eden 3911 kişiyi yakaladı." dedi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü, yakalanan işçilerin çoğunluğunun başlangıçta ülkeye yasal olarak giriş yaptığını, ancak daha sonra yasal kalış sürelerinin tamamlandığını söyledi.

İçişleri Bakanlığının bu operasyonları, yabancı işgücünü düzenleme ve ülkede yasa dışı kalışları önleme çabalarının bir kapsamında gerçekleştirdi.