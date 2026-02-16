Mesrur Barzani: İnanç özgürlüğü ve dayanışma ilkelerini geliştireceğiz

9 saat önce

Kürdistan Bölgesi Hükümetinden yapılan açıklamada, Mesrur ​​Barzani'nin, Jim Shannon'ın başkanlığında Birşelik Krallık Parlamenterler Grubu'ndan bir heyeti kabul ettiği belirtildi.

Konuk heyet, grupları ve Kürdistan Bölgesi'ne yaptıkları ziyaretin amacı hakkında bilgi vermesinin ardından, Kürdistan Bölgesi'ndeki farklı topluluklar arasındaki barışçıl birlikteliği ve din özgürlüğünü takdir etti.

Başbakan Barzani ise Kürdistan Bölgesi'nin birlikte yaşama kültürünü güçlendirmeye ve daha da geliştirmeye, tüm toplulukların haklarını korumaya ve tüm topluluklar arasında inanç özgürlüğü, din özgürlüğü ve dayanışma ilkelerini geliştirmeye devam edeceğini vurguladı.