Trump’tan ramazan ayı dolayısıyla kutlama mesajı

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, Ramazan ayının "birçok Amerikalı için kutsal” olduğunu ve bu dönemin merhamet ile tevazu gibi ortak değerleri pekiştirdiğini belirtti.

Trump, Beyaz Saray’ın internet sitesinde yayımlanan mesajında, Ramazan ayı dolayısıyla ABD’li Müslümanlara hitap etti.

Ramazanın manevi yenilenme ve tefekkür ayı olduğuna işaret eden Trump, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ramazan, Tanrı'nın sayısız nimetlerine şükran duyma açısından kutsal bir dönemdir. Birçok Amerikalı için bu kutsal zaman, dua ve orucu öne çıkarır, aile ve topluluk bağlarını güçlendirir, şefkat, hayırseverlik, merhamet ve tevazu gibi ortak değerlerimizi teyit eder."

Trump, "Tanrı tarafından bahşedilen özgürce ibadet etme hakkının" ABD ulusunun ayırt edici bir özelliği olduğunu belirterek, bunun ülkenin refahı ve gücünün temel unsurlarından biri olduğunu kaydetti.

Mesajının devamında, yönetiminin tüm vatandaşların inançlarını özgürce yaşayabilmesini teminat altına almaya çalıştığını vurgulayan Trump, "Bu lütuf ve iyilik mevsiminde, evlerde mutluluk ve huzur, dünyada birlik ve barış, gelecek yılda ise bereketler için dualarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.