Polonya'dan vatandaşlarına İran’ı derhal terk etmeleri çağrısı

3 saat önce

ABD ve İran arasındaki gerilimin zirveye tırmandığı ve Washington'un "geniş çaplı bir saldırı" için tetikte beklediği bir dönemde, Polonya Başbakanı Donald Tusk, tahliye kapısının kapanmak üzere olduğuna dikkat çekerek vatandaşlarını "hemen şimdi" İran’ı terk etmeye çağırdı.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, bugün (19 Şubat 2026, Perşembe) vatandaşlarına İran'ı derhal terk etmeleri çağrısında bulundu.

Reuters haber ajansının aktardığına göre Tusk, "Tüm Polonyalılar derhal İran'ı terk etmelidir." diyerek durumun ciddiyetini vurguladı ve şu uyarıyı yaptı:

"Polonyalıların tahliyesi için geriye kalan fırsat penceresi, önümüzdeki birkaç saat içinde kapanabilir."

Geçtiğimiz salı günü Tahran ve Washington, Umman'ın arabuluculuğunda Cenevre'de müzakerelerin ikinci turunu gerçekleştirmişti.

Görüşmelerin sonunda diyaloğun sürdürülmesi kararı alınsa da taraflar, pozisyonların hala birbirinden çok uzak olduğunu belirtmişti.

Tusk'ın bu acil çağrısı, ABD'li askeri yetkililerin Orta Doğu'daki Amerikan güçlerinin İran'a yönelik olası bir geniş çaplı saldırı için pozisyon aldığına dair açıklamalarının hemen ardından geldi.

ABD ordusunun, Başkan Donald Trump'ın emir vermesi halinde saldırıları başlatmak üzere tam hazır durumda olduğunu Beyaz Saray'a bildirdiği öğrenildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt ise dün yaptığı açıklamada, İran'ın gelecekteki müzakerelere ilişkin tutumu hakkında daha fazla detay vermesinin beklendiğini belirtti.

Ancak Leavitt, Trump'ın bu süreçte askeri bir saldırıdan kaçınıp kaçınmayacağı konusunda net bir ifade kullanmadı.