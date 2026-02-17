New York'ta kilisede patlama: Ağır yaralılar var

18 dakika önce

ABD’nin New York eyaletine bağlı Boonville kasabasında bir kilisede meydana gelen şiddetli patlamada, biri itfaiyeci olmak üzere 5 kişi ağır yaralandı.

Fox News’in yerel kaynaklara dayandırdığı habere göre olay, sabah saat 10.30 sularında bir kilisede meydana geldi.

Kilise yetkililerinin patlamadan kısa süre önce "gaz kaçağı" şüphesiyle acil yardım ekiplerine ihbarda bulunduğu bildirildi.

New York polisinden yapılan açıklamada, ilk incelemelere göre patlamanın kilisenin bodrum katında gerçekleştiği belirtildi.

Olay sırasında bodrumda bulunan 4 kişinin, binadaki ısıtma sisteminin otomatik olarak devreye girmesiyle oluşan kıvılcımın gazı tetiklemesi sonucu patlamanın ortasında kaldığı ifade edildi.

Yetkililer, patlama sonrası olay yerine intikal eden ekiplerin müdahalesiyle 5 kişinin hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Hastaneden yapılan açıklamada, yaralananlar arasında bir itfaiye erinin de bulunduğu ve tüm yaralıların hayati tehlikesinin devam ettiği kaydedildi.

Bölge güvenlik kordonuna alınırken, patlamanın kesin nedenine ilişkin teknik incelemeler sürdürülüyor.