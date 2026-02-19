Fox News: ABD, Suriye’de 6 bin DAİŞ'lini kaçışını engelledi

5 saat önce

Amerikan Fox News kanalının yayınladığı bir rapora göre ABD, gizli bir askeri ve istihbarat operasyonuyla Suriye'deki hapishanelerde bulunan yaklaşık altı bin tehlikeli DAİŞ mensubunun büyük bir kaçış girişiminde bulunmasını engelledi.

Üst düzey bir ABD istihbarat yetkilisinin aktardığı bilgilere göre Washington; Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile Suriye ordusu arasında yaşanan çatışmaların ardından harekete geçerek, söz konusu tutukluları birkaç hafta içinde Suriye'den Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınındaki yüksek güvenlikli bir tesise nakletmeyi başardı.

Amerikalı yetkili, bu girişimi "yarı felaket" olarak nitelendirerek, "DAİŞ’in en tehlikeli üyeleri olarak kabul edilen bu militanlar kaçmayı başarsaydı, bölgenin ve dünyanın durumu bir gecede değişirdi." dedi.

Yetkili ayrıca, Irak Hükümetinin DAİŞ tehdidinin kendi topraklarında tekrarlanmasını önlemek amacıyla dosyayı büyük bir hassasiyetle ele aldığını belirtti.

Fox News raporunda, şu anda Suriye Hükümetinin kontrolünde olan Hol Kampı'ndaki duruma da dikkat çekildi.

Batılı yetkililer, Şam yönetiminin kampı boşaltmaya çalıştığı ve DAİŞ’li aileleri serbest bırakma ihtimali bulunduğu konusunda endişelerini dile getirirken, bu durum bölgesel güvenlik için ciddi bir tehdit olarak değerlendiriliyor.

Haberde, bu ailelerin akıbetinin DAİŞ tutukluluk sistemindeki en karmaşık dosyalardan biri olduğu vurgulandı. Zira çocukların birçoğu kamplarda büyüdü ve bazıları şu anda savaşma yaşına yaklaşıyor; bu da radikalleşme ve silah altına alınma riskini artırıyor.

Raporda ayrıca, Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ekiplerinin, yargılama süreçlerinde kullanılmak üzere söz konusu militanların biyometrik verilerini kaydetmekte olduğu ifade edildi. İstatistiklere göre toplam 7 bin kişiden şu ana kadar 61 farklı uyruğa sahip 5 bin 704 militan Irak'a ulaşmış durumda.