Kanada, Suriye üzerindeki ekonomik yaptırımları kaldırdı

4 saat önce

Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand, 2011 yılından bu yana Beşar Esad rejimine uygulanan Suriye üzerindeki tüm ekonomik yaptırımları kaldırdıklarını duyurdu.

Kanada Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yeni karar uyarınca mal ve hizmet ithalatı ile ihracatı, yatırım faaliyetleri, finansal hizmetlerin sağlanması ile petrol ve telekomünikasyon sektörlerine ilişkin işlemlerdeki kısıtlamaların hafifletildiği belirtildi.

Bakanlık, Suriye'nin toparlanma sürecini desteklemek amacıyla, ekonomik faaliyetlerin önündeki engelleri kaldırmak ve kritik sektörlerdeki devlet kurumlarıyla ticareti kolaylaştırmak için 24 kurum ve kişinin yaptırım listesinden çıkarıldığını ifade etti.

Kanada, yaptırım listesine alınacak kişi ve kurumları belirlemek için "insan hakları ihlalleri" veya "güvenlik ve istikrarı bozma" eylemlerine karışanlar olmak üzere iki yeni kriter getirdi.

Açıklamada, 2011-2017 yılları arasında eski rejime yakın kişilere uygulanan yaptırım ve tedbirlerin aynen kalacağı vurgulandı.

Alınan kararların Suriye Hükümetinin yeni ve kapsamlı bir siyasi aşamaya geçişini desteklemeyi amaçladığını belirtilen açıklamada, Kanada'nın 2016'dan bu yana Suriye'ye ve mültecilere ev sahipliği yapan ülkelere insani yardım ve kalkınma desteği olarak 4,7 milyar dolardan fazla kaynak sağladığı ifade edildi.

Bakanlık ayrıca, Kanada'nın yaptırım listesinde şu anda eski yetkililer ve devrik rejimin işbirlikçileri de dahil olmak üzere 229 kişi ve 32 kurumun bulunduğunu bildirdi.

Kanada Hükümeti, sivillerin korunmasını sağlamak ve bölgede barışı tesis etmek için durumu izlemeye devam edeceğini yineledi.