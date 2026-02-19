Zelenskiy: Askeri konularda uzlaşma siyasi müzakerelerin önünde ilerliyor

6 saat önce

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "Siyasi gruba kıyasla askeri gruptaki müzakereleri sonuçlandırmaya çok daha yakınız. Ateşkes sağlanması halinde, süreci izleme konusundaki en büyük sorumluluğu ABD üstlenecektir." dedi.

Volodimir Zelenskiy, İsviçre’nin Cenevre kentinde ABD, Rusya ve Ukrayna arasında gerçekleştirilen üçlü müzakerelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. 17 Şubat'ta başlayan ve iki gün süren görüşmelerin ardından sosyal medya hesabından bir değerlendirme yapan Zelenskiy, müzakerelerde siyasi başlıklardan ziyade askeri konularda ilerleme kaydedildiğini vurguladı.

Görüşmelerde askeri ve siyasi konuların ayrı ayrı ele alındığını belirten Zelenskiy, olası bir ateşkes durumunda sürecin nasıl izleneceği konusunda tarafların uzlaşıya yaklaştığını bildirdi.

Ukrayna lideri, "Siyasi gruba kıyasla askeri gruptaki müzakereleri sonuçlandırmaya çok daha yakınız. Ateşkes sağlanması halinde, süreci izleme konusundaki en büyük sorumluluğu ABD üstlenecektir." ifadelerini kullandı.

Ülkesindeki savaşın geniş çaplı olarak devam ettiğine dikkat çeken Zelenskiy, krizin çözümü için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile doğrudan görüşme isteğini yineledi.

Savaşın bir an önce bitirilmesi gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, "Putin ile bir araya gelirsem, sadece krizin çözümü ve savaşın ivedilikle sonlandırılması konularını konuşmak istiyorum." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Batılı müttefiklerin Rusya ile Ukrayna’nın NATO üyeliği hakkında yürüttüğü görüşmelere dair de eleştirilerde bulundu.

Amerikalı ve Avrupalı yetkililerin Rusya ile yeni bir belge üzerinde çalışıyor olabileceğini söyleyen Zelenskiy, şu uyarıyı yaptı:

"Bizim hakkımızda, biz olmadan karar verilmemeli. NATO ile Rusya arasında bir belge hazırlanacaksa her şeyi görüşebilirler; ancak benim için esas olan NATO'daki potansiyel yerimizin bizimle de müzakere edilmesidir. Bu konu doğrudan bizi ilgilendiriyor. Beklenmedik bir durumla karşılaşırsak tepkimizi ona göre veririz."