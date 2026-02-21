Bugün Uluslararası Ana Dili Günü

8 saat önce

Uluslararası Ana Dili Günü, bundan tam 26 yıl önce UNESCO tarafından 17 Kasım 1999'da 21 Şubat olarak açıklandı.

Ana dili, bireyin kişisel, toplumsal ve kültürel kimliğini tanımlayan dildir. Kürdistan Bölgesi'nde Kürtçe, resmi dil olmasının yanı sıra çoğunluğun da dilidir, ancak diğer azınlıklar ve etnik gruplar da kendi dillerinde eğitim görme hakkına sahiptir.

Kürdistan Bölgesi Eğitim Bakanlığının belirlediği plan ve sisteme göre öğrenciler kendi dillerinde eğitim görüyor ve hakları garanti altına alınıyor.

Kürtler için ana dili sadece bir iletişim aracı değil, aynı zamanda bir savunma alanıdır. 20. yüzyılın ilk yarısında, tek devlet ve tek dil politikasının hakim olduğu dönemde, Kürtler bir parçalanma saldırısıyla karşı karşıya kaldılar.

Uluslararası Ana Dili Günü'nün asıl adı Ana Dili Hareketi Günü'dür. Bu gün Bengali Dili Hareketi için Bangladeş polisi ile çatışan Bangladeşli üniversite öğrencilerinin öldürülmesinin yıl dönümü olarak anılmaktaydı.

Uluslararası Ana Dili Günü her yıl UNESCO üyesi ülkeler tarafından kutlanmaktadır. Bunun savunucuları çokdilliliği de savunmaktadır.