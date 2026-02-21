Avrupa'daki üç Kürt kurumundan ortak açıklama: Dilimiz onurumuzdur

7 saat önce

İsviçre, Belçika ve İsveç'teki Kürt kurumları Uluslararası Ana Dili Günü vesilesiyle yayımladıkları ortak açıklamada, ana dilinde eğitiminin vazgeçilmez bir hak olduğunu vurguladı.

Uluslararası Ana Dili Günü, bundan tam 26 yıl önce UNESCO tarafından 17 Kasım 1999'da 21 Şubat olarak açıklandı.

İsviçre, Belçika ve İsveç'teki Kürt kurumları, Uluslararası Ana Dili Günü vesilesiyle ortak bir açıklama yayımladı.

UNESCO tarafından belirlenen Dünya Ana Dili Günü vesilesiyle, Kürtlerin kutlandığı açıklamada, "Dünya Ana Dili Günü'nde, dilimizi korumanın herkesin sorumluluğu olduğunu ve bu kutsal değeri gelecek nesillere aktarmanın görevimiz olduğunu hatırlatıyoruz."

Açıklamada, Kürt halkının kadim bir dile sahip olduğu ve Kürt dilinin dünyanın en eski, en özgün ve en köklü dillerinden biri olduğu belirtilerek, "Kürtçe dört ana lehçeden oluşmaktadır: Kumanci, Sorani, Zazaki ve Hewrami; Kürt filozofları, bilim insanları, entelektüelleri ve düşünürleri bu dilde yüzlerce el yazması ve edebi ve tarihi eser yazmıştır." denildi.

Bakur'un birçok bölgdesinde Kürtçenin kullanımının azaldığı uyarısında bulunulduğı açıklamada, dilin, ulusal varlığın korunması anlamına geldiğini ve ana dilinde eğitimin temel bir mesele olduğu vurgulandı.

Açıklamanın sonunda, "Dilin korunması ve gelişmesi için o dilde eğitim temel bir koşuldur. Ana Dilinde eğitim gören bir millet, dilini, değerlerini ve onurunu koruyacaktır; çünkü dil, bir milletin tarihinin, değerlerinin ve onurunun hafızasıdır." ifadeleri kullanıldı

Uluslararası Ana Dili Günü'nün asıl adı Ana Dili Hareketi Günü'dür. Bu gün Bengali Dili Hareketi için Bangladeş polisi ile çatışan Bangladeşli üniversite öğrencilerinin öldürülmesinin yıl dönümü olarak anılmaktaydı.