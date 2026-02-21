Başbakan Barzani'den Dünya Ana Dili Günü mesajı

5 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur ​​Barzani, Dünya Ana Dili Günü mesajında, "Kürdistan'da tüm toplulukların özgürce konuşup ana dillerinde eğitim görmeleri gurur verici bir durumdur." dedi.

Başbakan Barzani, 21 Şubat Dünya Ana Dili Günü münasebetiyle sosyal medya platformu X hesabından açıklama yaptı.

Dünya Ana Dili Günü münasebetiyle Kürdistanlıları tebrik eden Mesrur Barzani mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kürdistan Bölgesi, farklı diller ve kültürler açısından zengindir. Kürdistan'da tüm toplulukların özgürce konuşup ana dillerinde eğitim görmeleri gurur verici bir durumdur."

"Dil, ulusal varlığımızın ve kimliğimizin önemli ve temel unsurudur." diyen Mesrur Barzani, Kürdistan Bölgesi Hükümetinin Kürt dilini ve Kürdistan Bölgesi'ndeki tüm toplulukların dilini önemseme konusundaki kararlılığını yineledi.