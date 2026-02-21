Haseke Valiliği, istikrar ve hizmet düzeyini iyileştirmek için çeşitli önlemler açıkladı

6 saat önce

Haseke Valisi Nuruddin Ahmed, ildeki hizmet ve yönetim düzeyini canlandırmak için atılacak çeşitli adımları açıkladı.

Vali Ahmed yaptığı açıklamada, trafik güvenliğini sağlamak için gerekli önlemler tamamlandıktan sonra şehre giden tüm yolların yarın açılacağını belirtti.

Kamışlo Uluslararası Havalimanının çalışmalarını tamamlamak amacıyla Şam'dan bir teknik heyetin Haseke'ye geleceğini dile getiren Nuruddin Ahmed, valilik bünyesinde kurulan özel bir komitenin, kamuya ait tahıl ticareti ve tahıl üretimi kurumlarının birleştirilmesini denetlediğini, işten çıkarılan çalışanların yasal prosedürlere uygun olarak işlerine geri döndürülmesini sağladığını ve bir dizi mahkumun serbest bırakılması talimatı verdiğini bildirdi.

Vali ayrıca, Haseke ile Şam arasında yolların yeniden açılacağını duyurdu; bu da ilişkileri güçlendirmeye ve vatandaşların ve ticaret hareketini kolaylaştırmaya yardımcı olacak.

Haseke Valisi Nuruddin Ahmed ayrıca, bir sonraki aşamanın ise halkın ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli hizmet sektörlerini canlandırmaya yönelik daha pratik adımlar olacağını vurguladı.