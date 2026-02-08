2026 Kış Olimpiyatları’nda kaza: ABD’li kayakçı Vonn hastaneye kaldırıldı

2 saat önce

ABD’li kayakçı Lindsey Vonn, 2026 Kış Olimpiyatları'nda Kadınlar Alp Disiplini Olimpiyat iniş yarışında düşerek yarış dışı kaldı. Olayın ardından yarış durduruldu, piste sağlık ekipleri sevk edildi.

İsviçre’de 30 Ocak’ta düzenlenen bir Dünya Kupası yarışında ön çapraz bağını kopar 41 yaşındaki ABD’li sporcu, yine de Olimpiyatlar’da yarışma kararı almıştı. Ancak kuzey İtalya’daki Cortina’da pazar günü yapılan final koşusunda, yarışın henüz 13. saniyesinde pistte düştü.

Vonn’un, havadayken bir slalom bayrağına temas ettikten sonra kontrolünü kaybettiği belirtildi.

Kaza sonrası sağlık ekipleri tarafından pistte müdahale edilen Vonn’un acı içinde bağırdığı duyuldu. Olayın ardından yarış durduruldu ve Vonn’a pistte tıbbi müdahale yapıldı. Olay yerine helikopter çağrıldı.

Ardından sedyeye alınan sporcu, helikopterle hastaneye sevk edildi. Yaralanmalarının ciddiyetine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

2010 yılı iniş yarışları olimpiyat şampiyonu olan Vonn, bu yıl kazandığı iki Dünya Kupası yarışının ardından, olimpiyatlarda madalya kazanan en yaşlı Alp disiplini sporcusu olmayı hedefliyordu.

Tecrübeli sporcu, sağ dizine yapılan kısmi titanyum diz protezi ameliyatının ardından yaklaşık altı yıl aradan sonra geçen sezon elit düzeyde yarışlara geri dönmüştü. Ön çapraz bağ kopmasının yanı sıra kemik zedelenmesi ve menisküs hasarı da bulunduğu biliniyor.

İtalya, Japonya ve Norveç zirveyi paylaştı

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda ilk günün madalya sıralamasında İtalya, Japonya ve Norveç zirveyi paylaştı.

İtalya'daki oyunların ilk gününde 5 disiplinde madalyalar dağıtıldı.

Günü birer altın, gümüş ve bronz olmak üzere üçer madalyayla tamamlayan İtalya, Japonya ve Norveç, zirveye ortak oldu.