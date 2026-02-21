Başkan Barzani: Dilimizi korumak milli bir görevdir

3 saat önce

Başkan Mesud ​​Barzani, Dünya Ana Dili Günü mesajında, "Ana dili, özgünlüğün, kimliğin, bilincin ve ulusal dayanışmanın temelidir." dedi.

Mesud Barzani, 21 Şubat Dünya Ana Dili Günü münasebetiyle sosyal medya platformu X hesabından açıklama yaptı.

Tüm Kürdistanlıların Dünya Ana Dili Günü'nü tebrik eden Başkan Barzani mesajında, "Ana dili, özgünlüğün, kimliğin, bilincin ve ulusal dayanışmanın temelidir." ifadesini kullandı.

Mesud Barzani, dilin korunmasının öneminde vurgu yaparak, "Dilimizi korumak milli bir görevdir." dedi.