DEM Parti'den "Kürtçeye statü" talebi

3 saat önce

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) milletvekilleri ve liderleri, Türkiye Eğitim Bakanlığı ve UNESCO'ya bir mektup göndererek Zazaki lehçesinin yok olma tehlikesine dikkat çekti ve yasal ve anayasal güvenceler talep etti.

Bugün (21 Şubat 2026 Cumartesi) Uluslararası Ana Dili Günü münasebetiyle Diyarbakır'da DEM Parti milletvekilleri ve liderlerinin katılımıyla bir etkinlik düzenlendi.

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Serhed Eren, Uluslararası Ana Dili Günü vesilesiyle iktidara Zazaki ve Kurmanci lehçelerinin korunması için yasal ve anayasal güvenceler talep etti.

Türkiye Eğitim Bakanlığına ve UNESCO'ya gönderilen mektupta, Zazaki'nin kaybolma tehlikesi konusunda uyarıda bulunuldu ve yasal ve anayasal güvenceler talep edildi.

Bakur'deki Kürt kurumları ve siyasi partileri, her yıl 21 Şubat Uluslararası Ana Dili Günü'nde Kürt dilini korumak için çeşitli kampanyalar ve etkinlikler düzenliyor.