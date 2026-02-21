Kamışlo Uluslararası Havalimanı yeninden açılacak

4 saat önce

Şam yönetiminden bir heyet, Kamışlo Uluslararası Havalimanını açmak için Haseke'ye ziyaret gerçekleştirdi.

Bir teknik heyet, uçuşların yeniden başlatılması için bugün (21 Şubat 2026 Cumartesi) Kamışlo Uluslararası Havalimanını ziyaret etti.

Öte yandan Haseke Valisi Nuruddin Ahmed, trafik güvenliğini sağlamak için gerekli önlemler tamamlandıktan sonra şehre giden tüm yolların yarın açılacağını belirtmişti.

Kamışlo Uluslararası Havalimanının çalışmalarını tamamlamak amacıyla Şam'dan bir teknik heyetin Haseke'ye geleceğini dile getiren Nuruddin Ahmed, valilik bünyesinde kurulan özel bir komitenin, kamuya ait tahıl ticareti ve tahıl üretimi kurumlarının birleştirilmesini denetlediğini, işten çıkarılan çalışanların yasal prosedürlere uygun olarak işlerine geri döndürülmesini sağladığını ve bir dizi mahkumun serbest bırakılması talimatı verdiğini bildirmişti.

Vali ayrıca, Haseke ile Şam arasında yolların yeniden açılacağını duyurmuştu.

Rojava'da yer alan Kamışlo Uluslararası Havalimanı, hükümet güçlerinin kontrolündedir.