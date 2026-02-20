ENKS’den Şam yönetimine çağrı: "Kobani üzerindeki kuşatmayı kaldırın"

1 saat önce

Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS), son toplantısında Kobani bölgesinin insani durumuna dikkat çekerek, Suriye Hükümeti ve ilgili taraflara şehir üzerindeki kuşatmanın derhal kaldırılması çağrısında bulundu.

ENKS tarafından yayımlanan açıklamada, Konseyin 18 Şubat 2026 tarihinde olağan toplantısını gerçekleştirdiği ve Suriye'deki son siyasi gelişmeler, yeni anayasada Kürtlerin hakları ve Kürt bölgelerinin durumu değerlendirildiği bildirildi.

Toplantıda, ENKS heyetinin Suriye Dışişleri Bakanı Esaad Şeybani ve Cumhurbaşkanı Ahmed Şaraa ile gerçekleştirdiği görüşmelerin ele alındığı aktarıldı.

Görüşmelerin olumlu geçtiğini belirten ENKS, Kürt halkının ulusal haklarının Suriye'nin yeni anayasasında resmi olarak korunması gerektiğini vurguladı.

'PYD'ye eleştiri ve birlik çağrısı'

ENKS açıklamasında, Demokratik Birlik Partisi'ne (PYD) eski politikalarını gözden geçirme ve yapılan hataları düzeltme çağrısında bulunarak, "çocukların silahlandırılması" ve "yasadışı vergi toplama" gibi eylemlerin son bulmasını talep etti.

Hiçbir tarafın Kürt karar mekanizmasına tek başına el koymasına izin verilmemesi için, tüm Kürt güçlerinin "26 Nisan 2025 Konferansı" mutabakatları ve ulusal çıkarlar temelinde ilişkilerini kurması gerektiği de belirtildi.

“Başkan Barzani ve Kürdistan Bölgesi'ne teşekkür”

Devam eden siyasi ve insani desteklerinden dolayı Başkan Mesud Barzani, Kürdistan Bölgesi Hükümeti ve Kürdistan Bölgesi halkına teşekkür eden ENKS, Barzani Yardım Vakfı ve diğer insani kuruluşların, mültecilere ve mağdurlara yardım etmedeki rolünü takdirle karşıladı.

Ayrıca ENKS, Kürt halkının meşru haklarını korumaya yönelik yaklaşımının, Suriye'nin geleceğinde gerçek bir ortak olmak adına yürüttükleri siyasi çalışmaları güçlendireceğini ifade etti.

Kobani için acil çağrı

ENKS açıklamasında, Suriye Hükümeti ve tüm ilgili taraflara Kobani bölgesi üzerindeki kuşatmanın kaldırılması çağrısında bulundu.

Kobani halkının çok zor insani koşullar altında yaşadığı ve acil yardıma ihtiyaç duyduğunu vurgulayan ENKS, bölge halkının acılarını hafifletmek amacıyla yardımların ulaştırılmasının önündeki tüm engellerin kaldırılmasını talep etti.