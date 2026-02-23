Kaja Kallas: Suriye'deki ateşkes kırılgan

3 saat önce

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Suriye'deki ateşkesin "kırılgan" olduğunu ve Suriyeli tarafların kapsayıcı bir hükümet kurmak için birlikte çalışmasını istediklerini söyledi.

Kaja Kallas, bugün (23 Şubat 2026 Pazartesi) Kurdistan24 muhabiri Barzan Hasan'ın sorusu üzerine, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile Şam yönetimi arasında varılan ateşkes anlaşmasının yeterince güçlü olmadığını belirtti.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas, Suriye'deki ateşkese dair sözlerini şöyle süsrdürdü:

"Suriye'de ateşkes var, ancak bu hassas ve kırılgan bir ateşkes. Suriyeli tarafların kapsayıcı bir hükümet kurmak ve ulusal uzlaşmayı sağlamak için birlikte çalışmasını istiyoruz."

Kallas, Suriye'ye desteğini yineleyerek, "Suriye ile üst düzey ikili ilişkiler kurmanın zamanının gelip gelmediği konusunda müzakerelerimiz olacak." dedi.