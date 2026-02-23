Duhok'ta kara yolu kısmen çöktü

39 dakika önce

Duhok'te sağanak sonrası zemini yumuşayan kara yolu, kısmen çöktü.

Soran Yol Onarım ve Koruma Müdürü Xesrew Sadık, bugün (23 Şubat 2026 Pazartesi) Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, "Yoğun kar ve yağmur nedeniyle Hamilton kara yolunda çöküş meydana geldi. Ekiplerimiz alternatif bir yol ve soruna kalıcı bir çözüm bulmaya çalışıyor." dedi.

Alternatif yolun açılmasının trafiği kolaylaştırmak için sadece "geçici bir çözüm" olduğunu belirten Sadık, yolun onarılmasıyla sorunun tamamen çözüleceğine dair daha kapsamlı bir planın bulunduğunu da sözlerine ekledi.

2019 yılında da Hamilton yolunda çöküş meydana gelmişti.