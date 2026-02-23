Şexmus Ahmed: Suriye'de terör örgütü DAİŞ yeniden canlanmaya başladı

58 dakika önce

Demokratik Özerk Yönetimi Mülteci İşleri Ofisi Eş Başkanı Şexmus Ahmed, terör örgütü DAİŞ'ten kaynaklanan tehditlerin arttığı konusunda uyarıda bulunarak, örgütün hücrelerinin yeniden örgütlenmeye ve Suriye genelinde canlanmaya başladığını söyledi.

Kurdistan24'e konuk olan Şexmus Ahmed, DAİŞ'ten kaynaklanan tehditlerin arttığı konusunda uyarıda bulunarak, bunun bölgesel güvenliği tehdit ettiğini belirtti.

"Kampta yaşayan yabancı DAİŞ üyeleri ülkeleri tarafından geri alınmayacak." diyen Ahmed, şunları kaydetti:

"Dünyadaki ülkeler henüz DAİŞ'li aileleri geri almaktan kaçınıyor, bu nedenle konu çözümsüz kalmıştır."

Şexmus Ahmed, Şam yönetimini Suriyeli DAİŞ üyelerini bölgelerine geri göndermemekle suçlayarak, "Şam, Suriyeli DAİŞ'li ailelerin bölgelerine dönüşünü konusunda yardım etmiyor.; Bu da kampların boşaltılması ve DAİŞ tehdidinin ortadan kaldırılması sürecini daha da zorlaştırıyor." dedi.

Ahmed ayrıca şu ana kadar yerinden edilmiş 400 Afrinli ailenin evlerine geri döndüğününü söyledi.