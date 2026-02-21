Diyarbakır'da esnafa Kürtçe fiyat etiketi ve tabela dağıtıldı

42 dakika önce

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 21 Şubat Dünya Ana Dili Günü etkinlikleri kapsamında semt pazarında Kürtçe fiyat etiketleri ve iş yerlerine yönelik tabela dağıtımı gerçekleştirdi.

Kültür Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet yürüten Dil Koruma ve Geliştirme Şube Müdürlüğü, 21 Şubat Dünya Ana Dili Günü etkinlikleri kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında düzenlenen programda semt pazarında esnafa Kurmanci ve Zazaki sebze ve meyve isimlerinin yer aldığı fiyat etiketleri dağıtıldı. İş yerlerine ise Kürtçe “Açık-Kapalı” ve “Hoş Geldiniz” yazılı kapı tabelaları verildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Serra Bucak, semt pazarını ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Diyarbakır Belediyesi yetkilileri, amaçlarının Kürt dilinin yok olmasını önlemek olduğunu belirtiyorlar.

Bir esnaf, “Ana dilimizi öğrenmeli ve unutmamalıyız. Türkçenin etkisiyle bazı Kürtçe kelimeleri unuttuk, ancak bu adımlar bu kelimeleri hatırlamamıza ve dilimizi canlı tutmamıza yardımcı olacak." dedi.