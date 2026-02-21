Rojhilat'ta otoyol tabelalarına Kürtçe eklendi

1 saat önce

Doğu Kürdistan'daki (Rojhilat) birçok şehrde yol tabelalarına Farsça'nın yanı sıra Kürtçe de eklendi.

Kirmaşan sokak tabelalarına Kürtçe isim ekleyen ilk il oldu. Çilane köyü muhtarı Osman Welizade, diğer köy meclislerinden de sokaklarına Kürtçe isim vermelerini istedi.

Osman Welizade, “Talebim, diğer tüm köylerin de en azından sokaklarının isimlerinde Kürtçe kullanmasıdır." dedi.

Çilane köyü, Sasani İmparatorluğu öncesine dayanan Hewraman bölgesinin en eski köylerinden biridir. Köyde 60 hande yaklaşık 200 kişi yaşamaktadır. Köylüler, muhtarın ve köy meclisinin kararından memnun.

Kirmaşan Karayolları Müdürlüğü, bazı otoyol tabelalarına Farsça'nın yanına Kürtçe'yi de ekledi.