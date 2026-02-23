Kürdistan Bölgesi Hükümetinden Kürt dilinin tanıtımı için tarihi adım!

Kürdistan Bölgesi Hükümeti Kürt dilinin küreselleştirilmesi için bir dizi proje açıkladı

3 saat önce

Kürdistan Bölgesi Hükümeti, Kürt dilini dijitalleştirmek ve küreselleştirmek için yedi büyük stratejik projeyi duyurdu.

Kükümet, Erbil'deki Saad Abdullah Konferans Salonu'nda düzenlenen bir törende Kürt dilinin geliştirilmesi, standartlaştırılması ve küreselleştirilmesi için bir dizi proje açıkladı.

Kürdistan Bölgesi Medya ve Enformasyon Ofisinden yapılan açıklamaya göre projeler, dokuzuncu hükümet kabinesinin ana dili koruma ve zenginleştirme vizyonunun bir parçası olup, tüm önemli sektörleri (eğitim, teknoloji ve uluslararası ilişkiler) kapsamaktadır.

Tanıtılan projeler şu şekilde:

1- Yabancılara Kürtçe Öğretimi: 13 farklı dilde (7 Avrupa dili, 3 Orta Doğu dili ve ilk kez Çince, Japonca ve Korece) konuşanlar için hazırlanan "Kürtçeyi Kolayca Öğrenin" adlı kitap serisi tanıtıldı.

2- Teknik Çözüm (Kürtçe Editör): Yazım hatalarını düzeltmede ve yazım standartlarını birleştirmede etkili rol oynayan Microsoft Word ve Excel programları için ilk Kürtçe yazım eki duyuruldu.

3- Büyük Veri ve Yapay Zeka: 300 binden fazla kelime içeren bir "Kürtçe Kelime Kayıt Sistemi" oluşturuldu. Bu sistem, morfoloji ve semantik temelli olup, Kürt dilinin yapay zekada kullanımına yönelik bir altyapı olarak değerlendirilmektedir.

4- (K-IELTS) Sistemi: Yabancıların ve resmi sertifika başvuru sahiplerinin yeterlilik seviyesini ölçmek için IELTS ve TOEFL gibi uluslararası sınavlara benzer Kürtçe dil test sistemi tanıtıldı.

5- Çocuklar için Kürt Alfabesi: İlkokul çocuklarına Kürt harflerini ve seslerini uygulamalar ve animasyonlar yardımıyla öğreten yeni bir eğitim projesi.

6- Çocuk Hikayeleri Serisi: Farklı yaş grupları için son derece sanatsal bir şekilde hazırlanmış yazılı ve sesli hikayelerden oluşan bir koleksiyon.

7- Çok Renkli Sözlük: 31 farklı bilimsel ve yaşam konusunu içeren bir sözlük.

Tören kapsamında konuşan yazar ve dil bilimci Feryad Fazıl, bu girişimin önemine değinerek, "Kürt dilini teknoloji aracılığıyla dünyaya tanıtmaya çalıştık. Bu projeler, Kürt dilinin dünyanın standart dilleri arasında yer alması için tarihi bir adımdır." dedi.