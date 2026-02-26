JD Vance: Başkan Trump Kürtlerin dostudur

2 saat önce

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Trump yönetiminin Kürt halkıyla olan stratejik bağlarını ve Orta Doğu’ya yönelik vizyonunu netleştiren önemli açıklamalarda bulunarak, Erbil ile Washington arasındaki ilişkilerin geleceğine dair verdiği mesajlarda, bölgesel istikrar ve güvenlik vurgusu yaptı.

26 Şubat 2026 Perşembe günü, Kurdistan24 Washington Büro Şefi Rahim Reşidi’nin (Mr. Kurd) Erbil ve Washington arasındaki stratejik ilişkilerin geleceğine dair sorusunu yanıtlayan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, "Donald Trump Kürtleri seviyor ve tüm Trump yönetiminin dünyanın her yerindeki Kürtlerle çok iyi bir dostluğu ve ilişkisi var." dedi.

Trump yönetiminin Orta Doğu vizyonuna dikkat çekerek, "Amacımız Kürtlerin, Arapların, Yahudilerin ve Hristiyanların barış, uyum ve refah içinde bir arada yaşayabilmesidir." diyen JD Vance, bunun, Suriye ve tüm bölgedeki dış politikalarının temel ekseni olacağını da vurguladı.