Zelenskiy ve Trump görüştü: Üçlü müzakereler kapıda

1 saat önce

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek savaşın sona erdirilmesine yönelik stratejik adımları ele aldıklarını duyurdu.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, Trump ile telefonda görüştüğünü belirtirken, görüşmeye ABD’nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Trump’ın damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner’in de katıldığını bildirdi.

Ukrayna lideri, bu ekibin bugün İsviçre’nin Cenevre kentinde Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov ile bir araya geleceğini hatırlattı.

Görüşmenin ana gündem maddelerinden biri, Mart ayı başında yapılması planlanan ve Ukrayna, Rusya ile ABD'nin bir araya geleceği üçlü müzakerelerin yeni turu oldu. Zelenskiy, bu sürece dair beklentilerini şu sözlerle ifade etti:

"Bu sürecin, liderlik düzeyinde doğrudan müzakerelere geçmek için önemli bir fırsat sağlayacağını umuyoruz. Tüm zor ve hassas konuları çözmenin ve savaşı nihayet sona erdirmenin tek yolu bu."

Zelenskiy, Başkan Trump’ın savaşın durdurulması yönündeki çalışmaları desteklediğini vurguladı. Ancak diplomatik temasların yanı sıra, Ukrayna'nın sahadaki savunma ihtiyacı da masadaydı. Rusya’nın saldırıları nedeniyle kış mevsiminin oldukça ağır geçtiğini belirten Zelenskiy, Trump ile hava savunma sistemleri ve füze tedariki konusunu da detaylıca görüştüklerini aktardı.