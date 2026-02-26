Neçirvan Barzani: TBMM'nin raporu barış için atılmış önemli bir adım

2 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, TBMM’de Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun raporunu memnuniyetle karşılarken, Kürdistan Bölgesi’nin sorunların barışçıl bir şekilde çözülmesi ve bir arada yaşama yönelik her türlü çaba ve adıma olan desteğini yineledi.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığı tarafından yayımlanan açıklamada, Neçirvan Barzani’nin Süreç Komisyonunun hazırladığı raporu memnuniyetle karşıladığı, bunu barış ve çözüm adına atılmış önemli bir adım ve doğru bir yönelim olarak gördüğü belirtildi.

Neçirvan Barzani’nin ifadelerinin yer aldığı açıklamada, “Siyaset ve diyalog dilinin öncelenmesi ve barışçıl çözüme bağlılık, tüm bölgenin çıkarına olacak kalıcı bir istikrarın inşası için temel esaslardır." denildi.

Açıklamaya göre Neçirvan Barzani, "Biz Kürdistan Bölgesi olarak, sorunların barışçıl çözümünü amaçlayan, kardeşlik ve bir arada yaşama adına yeni bir ufuk açan her türlü çaba ve adıma yönelik destek ve dayanışmamızı her zaman olduğu gibi vurguluyoruz." sözlerini kullandı.

Neçirvan Barzani’nin, “güvenin daha da pekiştirilmesi ve herkesin beklediği barışın tesisi için Mecliste bunu takip edecek başka adımların da atılması” temennisinde bulunduğu bildirildi.