Umman nükleer anlaşma için devrede: İran ile yeni öneriler görüşüldü

2 saat önce

İran ile Batı arasında uzun süredir kilit bir arabulucu rolü üstlenen Umman, nükleer müzakerelerin yeniden canlandırılması ve taraflar arasındaki buzların eritilmesi amacıyla diplomatik trafiğini hızlandırdı. Maskat yönetimi, Tahran ile nükleer anlaşmaya dair yeni önerilerin masaya yatırıldığını duyurdu.

Umman Dışişleri Bakanlığı, bugün (26 Şubat 2026 Perşembe) yaptığı açıklamada, İran İslam Cumhuriyeti ile nükleer anlaşmaya ilişkin bir dizi yeni öneriyi görüştüklerini bildirdi.

İran ve Batılı ülkeler arasındaki diplomatik kanalların açık tutulmasında her zaman önemli bir rol oynayan Umman, ortak bir zemin bulunması amacıyla çabalarının sürdüğünü vurguladı.

Bakanlık açıklamasında, "İran tarafıyla nükleer anlaşmaya özel önerileri önemle ve titizlikle ele aldık." ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın devamında, Umman’ın diplomatik süreci desteklemeye kararlılıkla devam edeceği belirtilerek, bölgenin istikrarını koruyacak nihai bir anlaşmaya varılması hedefiyle "ABD ile İran'ın görüşlerini birbirine yakınlaştırmak" için çaba sarf edildiği kaydedildi.

Umman’ın bu yeni diplomatik girişimi, siyasi gözlemcilerin İran’ın nükleer programına ilişkin askıda kalan sorunların çözümü için Tahran ve Washington hattında somut adımlar beklediği kritik bir dönemde geldi.