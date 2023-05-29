Politika

Hollandalı aşırı sağcı Wilders: Erdoğan'a oy verenler ülkeden gitsin

Hollandalı aşırı sağcı siyasetçi Geert Wilders, Türkiye seçimleri sonrası sosyal medya hesabından bazı paylaşımlarda bulundu.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Geert Wilders
Geert Wilders
avrupa Hollanda Geert Wilders Türkiye Recep Tayyip Erdoğan

HABER MERKEZİ

Aşırı sağcı Hollanda Özgürlük Partisi Başkanı Geert Wilders, Türkiye Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi sonrası yaptığı paylaşımda, "Erdoğan'a oy veren Hollanda'daki tüm Türklerin artık çantalarını toplayıp Türkiye'ye taşınmasını temenni ediyorum" dedi.

Hollandalı aşırı sağcı siyasetçi Geert Wilders, Türkiye seçimleri sonrası sosyal medya hesabından bazı paylaşımlarda bulundu.

Hollandalı Türk seçmenlerden Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy verenleri eleştiren Wilders, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Hollanda'da İslamofaşist Erdoğan'a oy veren tüm Türklerin artık çantalarını toplayıp Türkiye'ye taşınmasını temenni ediyorum. Güle güle!" ifadelerini kullandı.

Wilders, daha sonra Türkiye'nin 'battığı' mesajının verildiği tekneli bir görsel kullanarak "Güle güle Türkiye" notunu kullandı.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv