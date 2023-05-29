Hollandalı aşırı sağcı Wilders: Erdoğan'a oy verenler ülkeden gitsin
HABER MERKEZİ
Aşırı sağcı Hollanda Özgürlük Partisi Başkanı Geert Wilders, Türkiye Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi sonrası yaptığı paylaşımda, "Erdoğan'a oy veren Hollanda'daki tüm Türklerin artık çantalarını toplayıp Türkiye'ye taşınmasını temenni ediyorum" dedi.
Hollandalı aşırı sağcı siyasetçi Geert Wilders, Türkiye seçimleri sonrası sosyal medya hesabından bazı paylaşımlarda bulundu.
Hollandalı Türk seçmenlerden Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy verenleri eleştiren Wilders, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Hollanda'da İslamofaşist Erdoğan'a oy veren tüm Türklerin artık çantalarını toplayıp Türkiye'ye taşınmasını temenni ediyorum. Güle güle!" ifadelerini kullandı.
Wilders, daha sonra Türkiye'nin 'battığı' mesajının verildiği tekneli bir görsel kullanarak "Güle güle Türkiye" notunu kullandı.