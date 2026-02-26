Fehmi Burhan: Xaneqin'in idari birimlerinin değiştirilmesi, Araplaştırma politikasının devamıdır

2 saat önce

Kürdistani Bölgeler Genel Kurulu Başkanı Fehmi Burhan, Diyale ve Xaneqin'de idari birimlerin değiştirilmesinin daha önce bölgeyi Araplaştırmak için kullanılan aynı politikanın devamı olduğunu söyledi.

Bugün (26 Şubat 2026 Perşembe) Diyale ili ve Xaneqin ilçesindeki tüm Kürt siyasi partilerinin temsilcileriyle bir araya gelen Fehmi Burhan, toplantının ardından basın mensuplarına konuştu.

Fehmi Burhan,"Nahiyelerin statüsünü ilçe olarak değiştirme ve Xaneqin'den ayırma girişimleri, bölgeyi Araplaştırmak için kullanılan aynı politikanın devamıdır." dedi.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti ve tüm siyasi partilerin Xaneqin halkını desteklediğini ve bölgenin demografik ve idari haritasında bu tür değişikliklere izin vermeyeceklerini vurgulayan Fehmi Burhan, bu konuyla ilgili olarak Irak Parlamentosuna, Hükümetine ve Federal Mahkemeye resmi bir mektup göndereceklerini söyledi.

16 Ekim 2017 olaylarından sonra, kötüleşen güvenlik durumu nedeniyle yaklaşık 40 Kürt köyü tahliye edildi. Son hamlede ise Diyale İl Meclisi, Karatepe'yi kasabaya dönüştürerek Cebare'yi da Xaneqin'den ayırmak amacıyla bu bölgeye dahil etti.