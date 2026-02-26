Bakırhan: Yeni sürecin başarısı için kayyum pratiklerine son verilmeli

2 saat önce

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, yeni sürecin başarılı olabilmesi için kayyum uygulamalarının sona erdirilmesi ve görevden alınan belediye eş başkanlarının iade edilmesi gerektiğini vurguladı.

Tuncer Bakırhan, bugün (26 Şubat 2026 Perşembe) Diyarbakır'da DEM Partili il ve ilçe belediye eş başkanları ile bir araya geldi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı, toplantının ardından Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde basın mensuplarına açıklama yaptı.

Kayyum politikasına değinen Bakırhan, 2016’dan bu yana üç dönemdir "halkın iradesinin gasp edildiğini" hatırlattı.

Belediyelerin usulsüz bir şekilde yönetildiğini belirten Bakırhan, kayyum gasplarının “ülke açısından bir utanç” haline geldiğini ifade etti.

Halkın son seçimlerde partilerini tercih ederek kayyumlara karşı tutumunu ortaya koyduğunu belirten Bakırhan, bu uygulamaların sona ermesi gerektiğini dile getirdi.

Bakırhan, yeni barış sürecinde belediyelerin halkın seçilmiş temsilcilerine iade edilmesi gerektiğini belirterek, görevleri gasp edilen 13 belediye eşbaşkanının görevlerine dönmesi gerektiğini vurguladı.

Yeni İçişleri Bakanının bu konuda atacağı adımların sürece katkı sunabileceğini dile getiren Bakırhan, Ramazan ayı içinde somut adımlar atılabileceğini ifade etti.

Yeni bir aşamaya geçildiğinin hem Devlet Bahçeli hem Recep Tayyip Erdoğan hem de Abdullah Öcalan tarafından dile getirildiğini anımsatan Tuncer Bakırhan, bu yeni eşiğin başarılı olabilmesi için kayyum uygulamalarına son verilmesi gerektiğini yineleyerek, halkın sözden ziyade somut adımlar görmek istediğini kaydetti.