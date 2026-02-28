İran'dan İsrail'e misilleme füze saldırısı

6 saat önce

İran, İsrail’in kalbi Tel Aviv ve kuzey bölgelerine onlarca füzeyle misilleme saldırıları başlattı.

İsrail ordusu tarafından 28 Şubat 2026 Cumartesi günü öğleden önce yapılan açıklamada, İran'ın Tel Aviv'e onlarca füze fırlattığı belirtildi.

Açıklamada, İran'dan gelen füze tehdidine karşı hava savunma sistemlerinin aktif hale getirildiği kaydedildi.

Saldırıyla eş zamanlı olarak İsrail İç Cephe Komutanlığı, ülkenin kuzeyindeki geniş bölgelerde sirenlerin çaldığını duyurdu.

Yetkililer, bölge sakinlerine can güvenliklerini korumak amacıyla derhal sığınaklara girmeleri yönünde acil çağrıda bulundu.

İran medyasında yer alan bilgilere göre ise İsrail'in kuzeyine yaklaşık 30 füze fırlatıldı.

Öte yandan İsrail Ordu Radyosu, askeri bir kaynağa dayandırdığı haberinde, İran’a ait bir füzenin İsrail hava sahasına girmeden önce etkisiz hale getirilerek düşürüldüğünü bildirdi.

İsrail'in Demir Kubbe (Iron Dome) ve Davud Sapanı (David's Sling) sistemlerinin Tel Aviv ve kuzey bölgeleri üzerinde yoğun bir mesai harcadığı bildiriliyor. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, füzelerin bir kısmının havada imha edildiği görülüyor.

Saldırıların ardından İsrail, Ürdün ve Lübnan hava sahalarının sivil uçuşlara geçici olarak kapatıldığı gelen bilgiler arasında. İran ve Irak da hava sahalarını tamamen kapattı.