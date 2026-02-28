ABD'den İran'a yeni yaptırım hamlesi

5 saat önce

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'ın yabancı ülke vatandaşlarını “haksız yere gözaltına alıp siyasi koz" olarak kullanması nedeniyle Tahran yönetimine yönelik yeni yaptırım kararları alındığını bildirirken, Amerikan vatandaşlarına İran'ı derhal terk etmeleri çağrısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığının resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, İran rejiminin 47 yıl önce iktidara geldiği dönemde, Ayetullah Humeyni'nin talimatıyla ABD Büyükelçiliği personelini rehin alması hatırlatılarak, bu politikanın halen devam ettiği vurgulandı.

Bakan Rubio açıklamasında, "İran, on yıllardır diğer devletlere karşı siyasi üstünlük sağlamak amacıyla masum Amerikalıları ve diğer ulusların vatandaşlarını acımasızca gözaltına almaya devam etmektedir. Bu uygulamanın artık sona ermesi gerekmektedir." ifadelerine yer verdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 2025 yılında Amerikan vatandaşlarını yurt dışında haksız tutuklamalardan korumak amacıyla bir başkanlık kararnamesi imzaladığını hatırlatan Rubio, aynı yıl ABD Kongresinin "Haksız Gözaltıyla Mücadele Yasası"nı yürürlüğe koyduğunu belirtti.

Bakan Rubio, bu yasal düzenlemelerin Dışişleri Bakanlığına İran'a karşı harekete geçme yetkisi verdiğini kaydetti.

İran'a yönelik sert uyarılarda bulunan Rubio, Tahran yönetiminin bu tutumundan vazgeçmemesi halinde daha ağır bedeller ödeyeceğini belirtti.

Rubio, "İran bu uygulamadan vazgeçmezse, ABD pasaportuyla İran'a giriş-çıkışlara yönelik potansiyel coğrafi seyahat kısıtlamaları da dahil olmak üzere ek önlemler almak zorunda kalacağız." dedi.

Diplomatik kapıyı tamamen kapatmayan Rubio, İran'ın haksız yere gözaltında tuttuğu tüm Amerikan vatandaşlarını serbest bırakması durumunda, söz konusu yaptırımların kaldırılabileceğinin altını çizdi.

Açıklamanın sonunda Amerikan vatandaşlarına kritik bir uyarıda bulunan Dışişleri Bakanı Rubio, hiçbir ABD vatandaşının "hangi sebeple olursa olsun" İran'a seyahat etmemesi gerektiğini vurgulayarak, halihazırda İran'da bulunan tüm ABD vatandaşlarının ise "derhal" ülkeyi terk etmesini istedi.