Körfez ülkelerinde patlama sesleri duyuldu

5 saat önce

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik hava saldırılarını başlatmasının ardından, bugün Kuveyt, Manama ve Abu Dabi'de patlama sesleri duyuldu.

ABD ve İsrail’in 28 Şubat 2026 Cumartesi günü İran’a yönelik operasyon başlatmasının ardından bölge genelinde tansiyon yükseldi. Kuveyt, Manama ve Abu Dabi şehirlerinde şiddetli patlama sesleri duyuldu.

İran’ın resmi haber ajansı Fars, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Katar ve Kuveyt’te bulunan dört ayrı ABD askeri üssünün füzelerle hedef alındığını duyurdu.

Söz konusu haberde, saldırıya uğrayan noktaların şunlar olduğu belirtildi:

- Katar: El-Udeid Hava Üssü

- Kuveyt: Ali Al-Salem Hava Üssü

- BAE: El-Dhafra Hava Üssü

- Bahreyn: ABD 5. Filo Karargahı

İsrail Savunma Bakan Yisrael Katz, İsrail'in İran'a karşı önleyici saldırı başlattığını duyurdu. Bu açıklamanın ardından operasyona ABD'nin de dahil olduğu açıklandı.

Eş zamanlı olarak İran medyası, başkent Tahran'ın merkezinde art arda yeni patlama seslerinin duyulduğunu ve sabah saatlerinden bu yana birçok farklı noktanın bombalandığını aktardı.

İsrail Kanal 12 televizyonu, İran'daki onlarca askeri üssün hedef alındığını duyurdu. Habere göre İsrail hava sahasını tamamen trafiğe kapattı ve birçok havayolu şirketi Tel Aviv seferlerini iptal etti.

İsrail Hükümeti ülke genelinde olağanüstü hal ilan ederek okulları ve eğitim merkezlerini tatil etti. Mevcut durum nedeniyle İsrail'in bazı bölgelerinde vatandaşların hareketliliğine kısıtlama getirildi.

Öte yandan İran, İsrail’in kalbi Tel Aviv ve kuzey bölgelerine onlarca füzeyle misilleme saldırıları başlattı.

İran medyasında yer alan bilgilere göre ise İsrail'in kuzeyine yaklaşık 30 füze fırlatıldı.

Öte yandan İsrail Ordu Radyosu, askeri bir kaynağa dayandırdığı haberinde, İran’a ait bir füzenin İsrail hava sahasına girmeden önce etkisiz hale getirilerek düşürüldüğünü bildirdi.