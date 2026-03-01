Kalibaf: İran yenik düşmez

3 saat önce

İran Parlamentosu Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ölümüne dair video mesajında, "Bir gün Kasım Süleymani'nin öldürüldüğü günden daha acı bir durumla karşılaşacağımı hiç düşünmemiştim." dedi.

İran devlet televizyonu, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybettiğini doğruladı.

Parlamento Başkanı Kalibaf, Ali Hamaney'in ölümünden sonra sosyal medya platformu hesabından yayımladığı video mesajında, "Bir gün Kasım Süleymani'nin öldürüldüğü günden daha acı bir durumla karşılaşacağımı hiç düşünmemiştim. Keşke bu acının derinliğini kelimelerle ifade edebilsem." dedi.

Mesajının devamında "Devrimin büyük imamından sonra yeni yüzyılın ikinci rehber olan Hamaney'i, yaklaşık 50 yıldır yakından tanıyan biri olarak, onsuz günleri hayal bile edemiyordum." diyen İran Parlamentosu Başkanı, "kırmızı çizgiyi aşan düşmanın bunun bedelini ödeyeceğini" söyledi.

Kalibaf, bunun sadece bir savaş değil, aynı zamanda bir intikam meselesi de olduğunu belirterek, "Şimdi intikam alma zamanıdır. On milyonlarca sadık İranlının desteğiyle, düşmana bir darbe indireceğiz." ifadelerini kullandı.

Muhammed Bakır Kalibaf, son olarak İran'ın toprak bütünlüğüne vurgu yaptı.

İran Hükümeti, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in İsrail ve ABD saldırısında öldürülmesine misilleme yapılacağını ve bunun "cezasız kalmayacağını" duyurmuştu.

Hükümet, 40 günlük ulusal yas ilan ederken, devlet dairelerinin 7 gün süreyle kapatılacağını bildirmişti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu ise Hamaney'in hayatını kaybetmesinin ardından bir bildiri yayımladı.

Bildiride, İsrail'e ve bölgedeki ABD üslerine "kısa süre içinde" misilleme saldırısı başlatacaklarını duyuran Devrim Muhafızları, özellikle ABD ile mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.