Irak Hükümeti: Hamaney'in öldürülmesi uluslararası bir ihlal

1 saat önce

Irak Hükümeti, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ölümü nedeniyle Irak genelinde üç günlük yas ilan etti.

Irak Hükümet Sözcüsü Basım Awadi, bugün (1 Mart 2026 Pazar) yaptığı açıklamada, "Alim ve mücahit Ayetullah Ali Hamaney'in şehadetinden dolayı İran halkına ve tüm İslam ümmetine taziyelerimizi iletiyoruz." dedi.

Hamaney'in öldürülmesini "uluslararası bir ihlal" olarak nitelendiren Awadi, "Bu, tüm insani ve ahlaki geleneklere aykırı ve uluslararası hukukun açık bir ihlali olan bir eylemdir." ifadesini kullandı.

Askeri operasyonların derhal ve koşulsuz olarak durdurulması çağrısında bulunan Awadi, "bu durumun devam etmesinin bölgeyi tehlikeli ve benzeri görülmemiş bir şiddet düzeyine sürükleyeceği ve uluslararası güvenlik ve barışı tehlikeye atacağı konusunda uyardı.