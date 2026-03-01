BAE: İran’dan atılan 346 füze ve İHA engellendi

5 saat önce

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı, İran tarafından fırlatılan 137 füze ve 209 insansız hava aracının (İHA) büyük bölümünün etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

BAE Savunma Bakanlığının internet ve sanal medya hesaplarından yapılan açıklamada, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik operasyonlarının ardından geçen saatlerde İran tarafından topraklarına 137 füze ve 209 insansız hava aracı (İHA) fırlatıldığı bildirildi. Açıklamada, bunlardan 132 füze ile 195 İHA’nın başarıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Ülkenin her türlü tehdide karşı yüksek alarmda olduğu vurgulandığı açıklamada, "Ülkenin güvenliğini ve istikrarını bozmayı hedefleyen her şeye kararlılıkla karşı koymak için gerekli tüm önlemler alınmıştır. Vatandaşların, yerleşiklerin ve ziyaretçilerin güvenliği en büyük önceliktir." denildi.

BAE’nin El-Dhafra Hava Üssü’nde yaklaşık 5 bin ABD askeri bulunuyor. Üs, başkent Abu Dabi’nin hemen dışında bulunuyor.

Ne olmuştu?

İsrail dün (28 Şubat 2026 Cumartesi) sabah saatlerinde İran'ın farklı noktalarına saldırılar başlatmıştı. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, yaptığı açıklamada, "İran'a karşı önleyici bir operasyon başlattık ve başkent Tahran'a yönelik bir dizi hava saldırısı gerçekleştirdik." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ise yayınladığı video mesajla Amerikan ordusunun "İran rejiminin oluşturduğu yakın tehditleri ortadan kaldırarak Amerikan halkını savunmak" amacıyla İran içerisinde geniş kapsamlı bir askeri harekata başladığını resmen duyurmuştu.

Trump, hava saldırılarının hedefinin İran'ın füze kapasitesini tamamen imha etmek ve yeni füzeler üretmesini engellemek olduğunu belirtirken, İran'ın nükleer silaha sahip olmasına asla izin verilmeyeceğinin altını çizmişti.