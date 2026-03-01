Sadr, Irak’ta 3 günlük yas ilan etti
Şii Ulusal Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ölümünden sonra Irak'ta üç günlük yas ilan etti.
Mukteda el-Sadr'ın Ofisinden yapılan açıklamada, dini lider Ali Hamaney'in ölümü nedeniyle İslam dünyasına başsağlığı dilekleri iletildi.
Açıklamada, "İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in suikastı nedeniyle tüm İslam dünyasına en derin taziyelerimizi sunuyoruz." denildi.
Açıklamanın sonunda Sadr, Irak genelinde üç günlük yas ilan etti.