İran'dan İsrail ve bölgedeki ABD askeri üslerine yeni misilleme dalgası

2 saat önce

İran, İsrail'e ve bölgedeki ABD askeri üslerine yönelik yeni hava saldırıları başlattı.

Mehr Haber Ajansı, İran Silahlı Kuvvetlerinin 6. duyuru metnini yayımladı.

Açıklamada, "Gerçek Vaat 4" operasyonunun 6. dalgası kapsamında Devrim Muhafızları Ordusunun İsrail ve bölgedeki ABD askeri üslerine yönelik geniş çaplı füze ve İHA saldırıları başlatıldığı belirtildi.

Saldırılarda, bölgedeki ABD'ye ait 27 nokta ile "Tel Nof Hava Üssü, Tel Aviv'deki İsrail ordusunun genelkurmay karargahı ve büyük savunma sanayi kompleksinin hedef alınan yerler arasında olduğu" aktarıldığı açıklamada, İran Silahlı Kuvvetlerinin, İsrail ve ABD üslerinde "siren seslerinin susmasına izin verilmeyeceği, art arda ve caydırıcı farklı ve sert bir intikam adımının hayata geçirileceği" ifade edildi.

Öte yandan saldırılar sonrası, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt, Ürdün ve İsrail'de hava savunma sistemlerinin devreye girdiği ve patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.

İran Hükümeti, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in İsrail ve ABD saldırısında öldürülmesine misilleme yapılacağını ve bunun "cezasız kalmayacağını" duyurmuştu.

Hükümet, 40 günlük ulusal yas ilan ederken, devlet dairelerinin 7 gün süreyle kapatılacağını bildirmişti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu ise Hamaney'in hayatını kaybetmesinin ardından bir bildiri yayımladı.

Bildiride, İsrail'e ve bölgedeki ABD üslerine "kısa süre içinde" misilleme saldırısı başlatacaklarını duyuran Devrim Muhafızları, özellikle ABD ile mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.