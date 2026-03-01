4 saat önce

Iraklı milis grubu Saraya Ewliya Dem, Erbil Uluslararası Havalimanına yapılan saldırının sorumluluğunu üstlendi.

Saraya Ewliya Dem tarafından yapılan açıklamada, "Dini görevimizi yerine getirmek, İsrail ve ABD saldırganlığına karşı İran İslam Cumhuriyeti'ni desteklemek ve Irak egemenliğini savunma taahhüdümüzü vurgulamak amacıyla Erbil Havalimanına hava saldırısı düzenledik." denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Cesur mücahitlerimiz bugün, 1 Mart 2026 Pazar günü, bir insansız hava aracı (İHA) ile Erbil'deki ABD askeri üslerini ve Erbil Havalimanı'nı hedef aldı."

Ne olmuştu?

İsrail dün (28 Şubat 2026 Cumartesi) sabah saatlerinde İran'ın farklı noktalarına saldırılar başlatmıştı. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, yaptığı açıklamada, "İran'a karşı önleyici bir operasyon başlattık ve başkent Tahran'a yönelik bir dizi hava saldırısı gerçekleştirdik." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ise yayınladığı video mesajla Amerikan ordusunun "İran rejiminin oluşturduğu yakın tehditleri ortadan kaldırarak Amerikan halkını savunmak" amacıyla İran içerisinde geniş kapsamlı bir askeri harekata başladığını resmen duyurmuştu.

Trump, hava saldırılarının hedefinin İran'ın füze kapasitesini tamamen imha etmek ve yeni füzeler üretmesini engellemek olduğunu belirtirken, İran'ın nükleer silaha sahip olmasına asla izin verilmeyeceğinin altını çizmişti.

Misilleme saldırıları adı altında BAE, Bahreyn, Katar, Kuveyt ve Ürdün'ü hedef alan İran, Erbil'deki ABD Başkonsolosluğunu ve Erbil Havalimanını füzelerle hedef almıştı.