Reuters: Dubai'de güçlü patlama sesleri duyuldu

3 saat önce

Reuters, Dubai'de güçlü patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi.

Reuters haber ajansının aktardığına göre 1 Mart 2026 Pazar günü (bugün) sabah saatlerinde Dubai'de güçlü patlama sesleri duyuldu.

İran Hükümeti, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in İsrail ve ABD saldırısında öldürülmesine misilleme yapılacağını ve bunun "cezasız kalmayacağını" duyurmuştu.

Hükümet, 40 günlük ulusal yas ilan ederken, devlet dairelerinin 7 gün süreyle kapatılacağını bildirmişti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu ise Hamaney'in hayatını kaybetmesinin ardından bir bildiri yayımladı.

Bildiride, İsrail'e ve bölgedeki ABD üslerine "kısa süre içinde" misilleme saldırısı başlatacaklarını duyuran Devrim Muhafızları, özellikle ABD ile mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.