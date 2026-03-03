ABD Dışişleri Bakanlığından Irak, Bahreyn ve Ürdün'deki personeline talimat

5 saat önce

ABD, Orta Doğu'daki savaşın genişlemesi üzerine, Irak'taki personele yönelik benzer bir karardan bir gün sonra, Bahreyn ve Ürdün'deki temel görevde olmayan personeline ve ailelerine ülkeden ayrılma talimatı verdiğini duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 3 Mart 2026 Salı günü, "X" platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Bahreyn ve Ürdün için seyahat rehberini, ABD Hükümet çalışanlarının ve ailelerinin ayrılışını yansıtacak şekilde güncellediklerini belirtti.

Bakanlık ayrıca, Irak için güncellenen seyahat rehberinde, güvenlik gerekçesiyle ABD Hükümetinin temel görevde olmayan personeline Irak'ı terk etmeleri talimatını verdiğini kaydetti.

ABD-İsrail saldırıları ile İran'ın misilemeleri

İsrail, 28 Şubat 2026 Cumartesi sabah saatlerinde İran'ın farklı noktalarına saldırılar başlatmıştı. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, yaptığı açıklamada, "İran'a karşı önleyici bir operasyon başlattık ve başkent Tahran'a yönelik bir dizi hava saldırısı gerçekleştirdik." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ise yayınladığı video mesajla Amerikan ordusunun "İran rejiminin oluşturduğu yakın tehditleri ortadan kaldırarak Amerikan halkını savunmak" amacıyla İran içerisinde geniş kapsamlı bir askeri harekata başladığını resmen duyurmuştu.

Trump, hava saldırılarının hedefinin İran'ın füze kapasitesini tamamen imha etmek ve yeni füzeler üretmesini engellemek olduğunu belirtirken, İran'ın nükleer silaha sahip olmasına asla izin verilmeyeceğinin altını çizmişti.

Misilleme saldırıları adı altında BAE, Bahreyn, Katar, Kuveyt ve Ürdün'ü hedef alan İran, Erbil'deki ABD Başkonsolosluğunu ve Erbil Havalimanını füzelerle hedef almıştı.

Saldırıların üzerinden saatler geçmesinin ardından İran medyası, dini lider Ali Hamaney'in ABD ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybettiğini doğrulamıştı.