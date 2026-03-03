Witkoff: Trump, nükleer programı durdurma hakkına sahip olduğunu düşünüyor

4 saat önce

Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Tahran'ın elinde 460 kilogram zenginleştirilmiş uranyum bulunduğunu ve tehditler yoluyla ABD'den taviz koparmaya çalıştığını belirtirken, Trump'ın İran'ın nükleer silah sahibi olmasına asla izin vermeyeceğini ve nükleer programlarını tamamen durduracağını söyledi.

Fox News kanalına verdiği mülakatta müzakerelerin ayrıntılarını ifşa eden Steve Witkoff, İranlı yetkililerin görüşmelerde, ellerindeki nükleer kapasiteyi tamamlama konusunda "devredilemez bir hakka" sahip olduklarını iddia ettiklerini ifade etti.

Witkoff'un aktardığına göre Amerikan tarafı bu iddiaya cevaben; Trump’ın da İran'ın nükleer programını tamamen durdurma konusunda "devredilemez bir hakka" sahip olduğunun altını çizdi.

İranlı müzakerecilerin tehdit ve baskı yoluyla imtiyaz elde edebileceklerini sandıklarını belirten Witkoff, bu yöntemi "aptalca" olarak nitelendirdi.

Witkoff ayrıca, ABD'nin son müzakere turunda "adil bir anlaşmaya" varmaya hazır olduğunu ancak şu an itibarıyla böyle bir anlaşmaya varmanın imkansız olduğunun netleştiğini dile getirdi.

Trump'ın Özel Temsilcisi, İranlı müzakerecilerin ilk görüşmede ellerinde %60 oranında zenginleştirilmiş 460 kilogram uranyum bulunduğunu beyan ettiklerini, bunun da "11 atom bombası yapmaya" yettiğini dile getirdi.

Witkoff, İranlıların bu seviyeye ulaşmak için denetim protokollerini baypas etmiş olmalarıyla övündüklerini de sözlerine ekledi.