Kürdistan Bölgesi’nden Bağdat hükümetine çağrı

2 saat önce

Kürdistan Bölgesi Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Irak Hükümetine, sivil halka, ekonomik altyapıya ve enerji sektörüne yönelik saldırıların engellenmesi çağrısında bulundu.

Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından 6 Mart 2026 Cuma günü yapılan açıklamada, dün gece saatlerinde Duhok’un Serseng nahiyesinde bulunan HKN petrol sahasına "yasa dışı gruplar" tarafından terör saldırısı düzenlendiği bildirildi.

Saldırı sonucu tesiste maddi hasar meydana gelirken, güvenlik gerekçesiyle petrol üretiminin tamamen durdurulduğu açıklandı.

Saldırıyı sert bir dille kınayan bakanlık, hedef alınan noktanın sadece Kürdistan Bölgesi’nin değil, tüm Irak’ın ekonomik zenginliği olduğunu vurguladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kürdistan Bölgesi’nin altyapısını ve halkın geçim kaynağını hedef alan bu terör eylemini kınıyoruz. Bu saldırıların sorumluluğu, saldırganların faaliyet gösterdiği ve kontrolü altındaki bölgelerden bu tür eylemlere izin veren tarafa aittir."

Bakanlık, Bağdat yönetimine acil çağrıda bulunarak; sivillerin, ekonomik altyapının ve stratejik öneme sahip petrol ve doğalgaz sektörünün korunması için somut adımlar atılmasını talep etti.