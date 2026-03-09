Arakçi: Umarız ABD büyük enflasyon felaketini kontrol altına alır

19 dakika önce

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ülkesine yönelik dokuz gündür süren savaşın küresel çaptaki olumsuz yansımalarına dikkat çekerek genel bir enflasyon uyarısında bulundu.

Bakan Abbas Arakçi, 9 Mart 2026 Pazartesi günü akşam saatlerinde sosyal medya platformu X üzerinden yayımladığı mesajda, "'Efsanevi Hata Operasyonu'nun üzerinden 9 gün geçti, petrol fiyatları iki katına çıkarken, diğer tüm ürünlerin fiyatları da öngörülemeyen bir hızla artıyor." ifadelerini kullandı.

İranlı Bakan mesajının devamında, "ABD'nin petrol ve nükleer tesislerimize yönelik planlar yaptığını biliyoruz. Umarız bu büyük enflasyon felaketini kontrol altına alabilirler; zira İran tamamen hazırlıklıdır ve her türlü komploya karşı duracaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Abbas Arakçi, mesajını "Elimizde sürprizlerimiz var." sözleriyle noktaladı.