Rubio: Amacımız İran’ın askeri gücünü tamamen çökertmek

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ülkesinin İran'a yönelik askeri operasyonlarının; bu ülkenin füze kapasitesini, silah fabrikalarını ve deniz kuvvetlerini yok etmeyi kapsayan stratejik hedeflere ulaşılana kadar devam edeceğini açıkladı.

Marco Rubio, 9 Mart 2026 Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ülkesinin yürüttüğü askeri operasyonlardaki ilerlemeye dikkat çekerek, "Sanırım artık hepimiz İran'ın bölge ve dünya için nasıl bir tehdit oluşturduğunu görüyoruz; onlar dünyayı rehin almaya çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.

İran'ı, misilleme saldırılarıyla uluslararası istikrarı tehlikeye atmakla suçlayan Rubio, Washington'ın bu ülkenin kapasitesini zayıflatmaya devam edeceğinin güvencesini vererek şunları kaydetti:

"Her geçen gün İran'ın elinde daha az füze ve fırlatma rampası kalıyor, fabrikaları daha az faaliyet gösteriyor ve deniz kuvvetleri tamamen yok olmanın eşiğinde."

Operasyonların sonuçları konusunda iyimserliğini dile getiren ABD Dışişleri Bakanı, "Bu görev yerine getirilip sona erdiğinde, dünya daha güvenli ve daha iyi bir yer olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Rubio ayrıca, hedeflerin net olduğunu ve temelinde küresel güvenliğin korunmasının yattığını belirterek, Amerikan halkının dünya tarihindeki en büyük askeri gücün kullanılma nedenini kavraması gerektiğinin altını çizdi.

Operasyonun stratejik hedeflerini özetleyen Rubio, "Hedefimiz; hem füzelerini ve fırlatma rampalarını hem de bu füzeleri üreten fabrikaları imha ederek ve deniz kuvvetlerini tamamen ortadan kaldırarak, bu rejimin füze fırlatma kapasitesini yok etmektir." dedi.