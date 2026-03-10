Suudi Arabistan'dan BAE'nin Erbil Başkonsolosluğuna yönelik saldırıya kınama

3 saat önce

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Erbil Konsolosluğuna yönelik saldırıyı kınayarak, diplomatik binaların hedef alınmasının uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu vurguladı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı tarafından, 10 Mart 2026 Salı günü yapılan açıklamada, BAE’nin Erbil’deki Genel Konsolosluğunu hedef alan saldırı şiddetle kınandı.

Açıklamada, diplomatik binaların hedef alınmasının uluslararası örf ve yasaların ağır bir ihlali olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Diplomatik temsilcilik binalarına saygı gösterilmesinin önemini vurgulayan 1949 Cenevre Sözleşmesi dahil olmak üzere, bu tür saldırılar tüm uluslararası hukuk normlarına aykırıdır."

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, diplomatik misyonların korunması konusundaki kararlılığını yinelerken, bu zor süreçte BAE ile tam dayanışma içerisinde olduklarını ifade etti.